Власти Коми намерены подать заявку на статус ТОР для Инты во втором квартале 2018 года

СЫКТЫВКАР, 19 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Правительство Республики Коми планирует подать заявку на получение статуса территории опережающего развития (ТОР) для приполярного моногорода Инта во втором квартале 2018 года, сообщили в понедельник ТАСС в правительстве региона.

"Мы работаем с потенциальными резидентами - ООО "Тимано- Печорская Газовая компания", ЗАО "Кожимское РДП", ООО Агрокомплекс "Инта Приполярная". Предварительный срок согласования основных параметров заявки с Минэкономразвития России - март-апрель, подачи заявки - второй квартал 2018 года", - рассказали ТАСС в региональном правительстве.

В частности, с Тимано-Печорской газовой компанией заключено соглашение о создании в Инте комплекса по добыче и переработке газа. Проект предполагает добычу от 1 млрд до 1,5 млрд кубометров газа в год и его частичную переработку. Инвестиции в комплекс оцениваются в 60 млрд руб.

С компанией "Кожимское РДП" прорабатывается проект по производству кварцевого концентрата, объем инвестиций оценивается в 200 млн рублей, предприятие потребует 150 рабочих мест. Совместно с агрокомплексом "Инта Приполярная" прорабатываются проекты в области животноводства, птицеводства, оленеводства и переработки мяса, объем инвестиций - более 180 млн рублей.

В сотрудничестве с компанией "НПП "Энерготерм-система" планируется создать новые предприятия по переработке железо-марганцевых руд Парнокского месторождения, разговоры об освоении которого ведутся десятки лет.

Помимо этих крупных проектов, которые являются "якорем" будущей заявки на ТОР от Инты, прорабатываются варианты включения в нее проектов малого и среднего бизнеса с инвестициями от 2,5 млн рублей.

Начало развития углехимии и металлургии

Как рассказали в региональном правительстве, в рамках диверсификации промышленности региона разработана стратегия развития углехимического производства в Инте. На первом этапе стратегии планируется построить завод по производству карбида кальция, сырьем для которого послужат запасы известняка на месторождениях в Интинском районе. Инициатором строительства завода мощностью 3 тыс. тонн в год выступила компания НПП "Энерготерм-система". Завод обеспечит 70 рабочих мест.

"Инициатор проекта достиг предварительной договоренности с потенциальными инвесторами, назвать которых будет возможно после оформления инвестиционного соглашения. Надеемся, что этот проект будет запущен, как и планировалось, в 2018 году", - отметили в региональном правительстве.

На предварительной стадии подготовки проекта уже нашелся потребитель, который готов приобретать продукцию из Инты. В частности, ООО "Завод металлургических раскислителей" в Челябинске готово приобретать до 3 тыс. тонн карбида кальция на пилотной стадии проекта с возможным увеличением объемов по мере наращивания производства.

На втором этапе создании в Инте комплекса углехимических и металлургических производств рассматривается проект строительства завода марганцевых сплавов, инвестиции в который оцениваются в 3,5 млрд рублей. При этом ферросплавы, в том числе силикомарганец и силикобарий, востребованы в металлургии при производстве легированной стали.

Об Инте

Инта - приполярный моногород в Республике Коми с населением более 25 тыс. человек, из которых 1,4 тыс. заняты на единственном градообразующем предприятии города - АО "Интауголь" (находится в собственности Республики Коми под оперативным управлением Корпорации развития Республики Коми). Предприятие создано в 2017 году на основе здорового ядра, выделенного из предприятия-банкрота АО "Шахта "Интауголь". На возобновление добычи угля и вывод предприятия на стабильный режим работы правительство РФ выделило более 1,2 млрд рублей. Запуск добычи на новой строящейся лаве запланирован до конца марта 2018 года.