МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Энерготрейдер "Русэнергосбыт" в 2017 году увеличил поставки электроэнергии на 3,5% по сравнению с годом ранее, до 50,7 млрд кВт/ч. Об этом говорится в сообщении компании.

Суммарная выручка компании увеличилась на 12%, достигнув 165 млрд рублей, в то время как чистая прибыль осталась на уровне около 5 млрд рублей.

Доля рынка компании "Русэнергосбыт" на конец 2017 года составила 5%.

Клиентами "Русэнергосбыт" являются РЖД, "Камаз", группа ГАЗ, "Волжский Оргсинтез".

"Русэнергосбыт" - совместное предприятие итальянской энергетической компании Enel и Группы ЕСН Григория Березкина.