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Еврогруппа одобрила назначение испанца Луиса де Гиндоса на пост замглавы ЕЦБ

Экономика и бизнес
19 февраля, 19:42 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 19, февраля. /ТАСС

Луис де Гиндос Хурадо сменит на этом посту действующего вице-президента ЕЦБ - португальца Витора Конштансиу

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БРЮССЕЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Еврогруппа одобрила в понедельник назначение министра экономики, промышленности и конкурентоспособности Испании Луиса де Гиндоса Хурадо на пост замглавы Европейского центробанка (ЕЦБ). Об этом говорится в распространенном заявлении Еврогруппы - неформальной структуры ЕС, объединяющей министров финансов стран еврозоны.

"Еврогруппа одобрила назначение Луиса де Гиндоса вице-президентом ЕЦБ", - говорится в заявлении.

Ранее глава Еврогруппы Мариу Сентену заявил, что де Гиндос остался единственным кандидатом на этот пост.

Теперь 20 февраля назначение должен утвердить Совет ЕС, а в конце марта - совет директоров ЕЦБ.

Де Гиндос сменит на этом посту действующего вице-президента ЕЦБ - португальца Витора Конштансиу, мандат которого истекает в мае. Испанец назначен на пост сегодня, но вступит в должность только через три месяца.

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