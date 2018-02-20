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РБК: АСВ купит акции Промсвязьбанка при его передаче в госсобственность

Экономика и бизнес
20 февраля, 1:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Уточняется, что Агентство по страхованию вкладов выкупит акции на сумму до 150 млрд рублей

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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выкупит акции Промсвязьбанка на сумму до 150 млрд рублей в рамках его передачи в государственную собственность. Об этом во вторник пишет РБК со ссылкой на поправки в законы "О страховании вкладов физлиц" и "О Центральном банке РФ", внесенных комитетом Госдумы по финансовому рынку и принятых во втором чтении 15 февраля.

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Из проекта поправок следует, что Агентство оплатит акции санируемого банка предоставленными ранее в рамках программы докапитализации банков облигациями федерального займа (ОФЗ), а после передаст банк Росимуществу.

Как пишет РБК, поправки предполагают, что акции Промсвязьбанка передадут в казну при одновременном уменьшении имущественного взноса в АСВ. Так, ОФЗ, внесенные в качестве имущественного взноса ЦБ в АСВ, смогут быть использованы им для оплаты акций банка на основании решения совета директоров. Для покупки акций АСВ не понадобится согласие ЦБ и ФАС.

Согласно другой предлагаемой поправке, правительство РФ вправе принять в казну акции ПСБ от АСВ за счет уменьшения имущественного взноса России на сумму до 150 млрд рублей. Кабмин сам определит количество акций банка, которые передадут в казну, и сумму уменьшения имущественного взноса государства в имущество АСВ. РБК уточняет, что согласно данным АСВ, размер имущественного взноса России на 30 сентября 2017 года составлял 988,3 млрд рублей. АСВ не предоставило комментариев РБК.

Промсвязьбанк, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, был назначен опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Руководителем кредитной организации планируется назначить главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова.

Как заявляли в ЦБ, докапитализация Промсвязьбанка и его передача государству должна состояться в течение первого квартала 2018 года.

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