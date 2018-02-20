Рогозин: к концу года системой "ЭРА-ГЛОНАСС" могут оборудовать до 4 млн автомобилей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Система "ЭРА-ГЛОНАСС" может быть установлена на 3,5 - 4 млн автомобилей к концу 2018 года. Об этом в интервью газете "Комсомольская правда" сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Сейчас по стране ездят уже более 1,5 млн автомобилей, подключенных к этой системе. К концу года ожидаем до 3,5 - 4 млн", - сказал он, добавив, что с января 2016 года система обработала около 700 тыс. экстренных вызовов.

Рогозин также рассказал, что данной технологией заинтересованы и за рубежом. "В странах Европы и не только обращаются за советом к нам. Европейцы пока еще только готовятся запустить свой аналог нашей "ЭРА-ГЛОНАСС" - eCall", - уточнил он.

"ЭРА-ГЛОНАСС" - государственная система, призванная сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия. В случае аварии встроенный модуль автоматически передает точные координаты в диспетчерский пункт, а диспетчер, получив подтверждение от водителя, организует выезд на место происшествия экстренных служб. Если водитель не может самостоятельно ответить диспетчеру, система пошлет сигнал автоматически.

Услуга вызова оперативных служб является бесплатной в течение всего времени эксплуатации автомобиля.

С 1 января 2017 года установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" стала обязательным условием постановки авто на учет.