В Таиланде приступила к работе бизнес-миссия крупных российских компаний

БАНГКОК, 20 февраля. /ТАСС/. Представители более чем 50 российских компаний вошли в состав бизнес-миссии, которая начала свою работу во вторник в Таиланде. Об этом ТАСС сообщили в ее оргкомитете.

Одной из основных целей трехдневного визита является налаживание сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям программы "Восточный экономический коридор". Этот проект таиландского правительства предполагает создание на восточном побережье королевства экономической зоны, где будут развиваться инновационные производства в самых разных сферах - от сельского хозяйства до медицины и высоких технологий. Власти рассчитывают, что в течение следующих пяти лет в "Восточный экономический коридор" будет вложено более $43 млрд, главным образом за счет прямых иностранных инвестиций.

В первый день российские предприниматели осмотрят основные объекты "Восточного экономического коридора", отметили организаторы. В среду в Бангкоке состоится серия круглых столов с участием представителей бизнес-кругов и государственного сектора Таиланда. Ключевыми темами обсуждения станут комплексная информационная безопасность, электронное правительство и цифровая экономика, умные города, а также решения в сфере здравоохранения.

"Мы видим перспективы в сотрудничестве не только с Таиландом, но и со странами Южно-Азиатского региона в целом, - сказал один из организаторов миссии, генеральный директор компании RITE Евгений Матвеев. - К примеру, размер рынка ИТ только в Индонезии в 2016 году составил $10 млрд".

В состав российской делегации, в частности, вошли представители таких компаний, как "Лаборатория Касперского", "Росатом", "Ростех", РЖД, "Гражданские самолеты Сухого", InfoWatch, "Интеллектуальные системы безопасности" и Group-IB.

Рост товарооборота

Товарооборот между Россией и Таиландом в 2017 году увеличился на 61,2% и достиг отметки $3,13 млрд, впервые за три года показав положительный результат. Как сообщил таможенный департамент королевства, наибольшую динамику роста в прошлом году продемонстрировал экспорт таиландских товаров на российский рынок - 79,15%. В то же время объем импорта российских товаров, немалую долю в котором занимают нефтепродукты, вырос на 53,6%.

Правительства РФ и Таиланда ставят задачу довести в ближайшие годы двусторонний товарооборот до $10 млрд. Однако с 2014 года объем торговли постоянно снижался вплоть до прошлого года. Несмотря на демонстрируемый рост, уровня трехлетней давности достичь пока не удалось. Согласно таможенной статистике королевства, в 2014 году товарооборот между Россией и Таиландом составлял $4,9 млрд.