Сочи не грозит энергодефицит во время наплыва болельщиков в период ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Сочи не грозит энергодефицит даже при пиковых нагрузках во время чемпионата мира по футболу летом 2018 года, так как городская инфраструктура имеет большой ресурс. Такое мнение озвучил ТАСС во вторник первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко после выездного совещания с участием секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что ежегодно объем энергопотребления летом на Кубани растет, что связывают с увеличением электропотребления промышленными предприятиями, бытовой нагрузки из-за использования кондиционеров и большим количеством туристов. В 2017 году был установлен исторический максимум, из-за перегрузок в некоторых районах края, в том числе на юго-западе региона, действовал режим временного ограничения электроэнергии. Директор Сочинской ТЭС Дмитрий Ворожеев отмечал, что во время чемпионата мира ожидается максимальное потребление электроэнергии.

"В Сочи нет энергодефицита, потому что его инфраструктура позволяет обеспечивать в три раза больше энергопотребления, чем нужно на сегодняшний день", - заверил Алексеенко, отвечая на вопрос о том, не возникнет ли проблем с электроснабжением Сочи из-за наплыва болельщиков летом 2018 года.

Городскую коммунальную инфраструктуру, в том числе сети и объекты электроснабжения, обновили во время подготовки к Олимпиаде 2014 года. Кроме того, в городе построили новую ТЭС.

В Объединенном диспетчерском управлении энергосистемами Юга (филиал АО "Системный оператор Единой энергетической системы") ТАСС пояснили, что в Краснодарском крае отмечается недостаток собственных генерирующих мощностей - вырабатывая около 11,5 млрд кВт/ч в год, регион потребил в 2017 году 27 млрд кВт/ч. Дефицит закрывали за счет перетока электроэнергии из Ростовской области и Ставропольского края. В компании добавили, что после завершения строительства электростанций в Крыму возможно получение электроэнергии и от них, если на полуострове будут производиться излишки энергии.

Патрушев провел во вторник в Ростове выездное совещание, посвященное обеспечению информационной безопасности государственных систем и сетей связи. На совещании присутствовали полпред президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов, представители федеральных министерств и ведомств, главы регионов в составе ЮФО.

ЧМ-2018

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 городов. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня).