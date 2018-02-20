Первую партию итальянских сыров выпустят в Калмыкии в 2018 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Сыроварня, которая строится в Городовиковском районе Калмыкии с участием итальянских бизнесменов, начнет выпускать продукцию в этом году. Об этом сообщил ТАСС глава республики Алексей Орлов после выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в ЮФО.

Ранее сообщалось, что бизнесмены из Венето (область в Италии - прим. ТАСС) вместе со своим технологом посетили Городовиковск, где из местного молока произвели сыры и остались очень довольны качеством. После этого они и приняли решение наладить в Калмыкии производство сыров. Данное производство станет первым совместным проектом Калмыкии и Италии. Инвестиции в проект составят около €1 млн, сыроварня будет перерабатывать от 5 до 10 тонн молока в день.

"Ждем в этом году первую продукцию, работа идет, все сопутствующие административные формальности завершились еще в прошлом году. Также в тестовом режиме уже попробовали выпускать продукцию. В этом году уже должны приступить к реализации [сыров], ориентировочно с весны", - сказал Орлов.

Он также отметил, что итальянские бизнесмены намерены заложить фруктовый сад в Городовиковском районе, планируется выращивать яблоки, груши.

По информации регионального министерства экономики и торговли, в Городовиковском районе развито именно молочное животноводство, поэтому для производства сыров молока будет достаточно. Кроме того, район граничит с Ростовской областью и Ставропольским краем, где также развита молочная отрасль. Калмыцкая порода крупного рогатого скота считается одной из лучших в России и одной из древнейших в мире. Поголовье КРС в Калмыкии составляет свыше 530 тыс. голов.