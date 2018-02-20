Волгоградский губернатор не видит рисков по срыву подготовки региона к ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров не видит рисков по срыву подготовки региона к первому в истории России домашнему чемпионату мира по футболу.

"Не видим никаких предпосылок, чтобы не выполнить те или иные задачи в срок. Все идет в плановом порядке, конструктивно, готовность высокая. Полностью работы развернуты, конкурсы отыграны, финансирование обеспечено", - сказал Бочаров ТАСС во вторник после выездного совещания секретаря Совбеза РФ в Ростове-на-Дону.

Самый дорогостоящий дорожный объект подготовки инфраструктуры региона к чемпионату - реконструкция шоссе Авиаторов, ведущего из международного аэропорта Волгограда в центр города. Стоимость реконструкции составляет 2,45 млрд рублей. "Реконструкция [шоссе Авиаторов] завершена, идет подготовка к сдаче документов. В срок будет сдан и новый пассажирский терминал в аэропорту Волгограда, в этом нет сомнений", - уточнил губернатор.

В декабре 2017 года было открыто движение по новой рокадной дороге между стадионом "Волгоград-Арена" и правым берегом Волги, это второй по сумме контракта инфраструктурный проект, инвестиции составили 1,7 млрд рублей. Третий по масштабности и значимости проект - строительство железнодорожной ветки от международного аэропорта Волгограда до ближайшей станции Гумрак, это позволит связать аэропорт с центром города и железнодорожным транспортом. РЖД инвестирует в этот проект 450 млн рублей, сдача его запланирована на первый квартал 2018 года.

Строительно-монтажные работы на главном спортивном объекте - 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена" по информации генподрядичика - компании "Стройтрансгаз", завершатся в марте. Цена контракта 16,2 млрд рублей.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет 14 июня - 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена" пройдут четыре матча первенства. Здесь состоятся матчи Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).