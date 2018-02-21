Строительство метанолового завода начнется в Приамурье в 2019 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Строительство завода по производству метанола в Приамурье начнется в 2019 году. Об этом во вторник ТАСС сообщил глава Сковородинского района Амурской области Алексей Прохоров.

"До мая в Сковородинском районе пройдут публичные слушания по проекту строительства завода по производству метанола с модернизацией пункта подготовки и пропарки вагонов. В ходе публичных слушаний администрация и жители города Сковородино ознакомятся с проектом, узнают о сроках строительства, о том, как работа завода будет интегрирована в жизнь жителей района", - сказал ТАСС Прохоров.

По данным пресс-службы правительства Амурской области, строительством завода по производству метанола будет заниматься компания "Технолизинг". По проекту мощность предприятия составит 1 млн тонн в год. Планируется, что в период строительства на площадке будут работать около 2 тыс. человек, когда завод запустят, он даст около 250 рабочих мест.

"По предложению региональных властей компания "Технолизинг" готова обучать молодых жителей города и района в учебных заведениях области, чтобы они могли приобрести необходимые профессиональные навыки и получить высококвалифицированную работу на предприятии", - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Также власти региона заинтересованы, чтобы при реализации проекта инвесторы привлекали местных подрядчиков и поставщиков.