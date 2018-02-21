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Кадровых перестановок на самарском РКЦ "Прогресс" не планируется

Экономика и бизнес
21 февраля, 19:06 UTC+3 САМАРА САМАРА 21, февраля. /ТАСС

Врио генерального директора предприятия Равиль Ахметов добавил, что центр работает в стабильном штатном режиме

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САМАРА, 21 февраля. /ТАСС/. Руководство самарского ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" не планирует новых кадровых перестановок, сообщил в среду ТАСС врио генерального директора предприятия Равиль Ахметов.

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Равиль Ахметов

Биография врио генерального директора РКЦ "Прогресс" Равиля Ахметова

Ранее сообщалось, что 16 февраля суд временно отстранил от должности гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, подозреваемый вопреки интересам РКЦ, в целях получения выгод и преимуществ для компании "Союзобщемашимпорт", заключил с этой компанией договор на поставку оборудования по завышенной стоимости. Во вторник врио генерального директора предприятия стал Равиль Ахметов.

"Нет, не ожидается. Предприятие работает в стабильном штатном режиме, поэтому все нормально здесь", - сказал Ахметов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о новых кадровых перестановках.

Собеседник агентства уточнил, что 20 февраля прошла также встреча сотрудников предприятия с его руководством и властями области. В ходе встречи глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что "Прогресс" находится в зоне постоянного внимания региональных властей и пообещал создать все условия, чтобы предприятие и коллектив чувствовали поддержку властей всех уровней.

"Никаких принципиальных решений в ходе встречи не принималось, поскольку все у нас в порядке и нет необходимости вмешиваться в работу предприятия", - добавил Ахметов.

О предприятии

Ракетно-космический центр "Прогресс" (ранее "ЦСКБ-Прогресс") - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса.

Ракеты-носители, созданные на предприятии, используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию, а также запусков зарубежных полезных нагрузок.

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