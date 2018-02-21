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Виктор Зубков: уровень газификации Чечни является одним из самых высоких в России

Экономика и бизнес
21 февраля, 18:57 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 21, февраля. /ТАСС

По словам совета директоров ПАО "Газпром", компания в дальнейшем будет оказывать необходимую помощь в восстановлении газового хозяйства Чеченской Республики

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ГРОЗНЫЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Уровень газификации Чеченской Республики составляет почти 98% и является одним из самых высоких в России. Об этом в среду сообщил председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков в ходе совещания в Грозном.

"Протяженность газопроводов и магистралей, проходящих на территории Чеченской Республики, превышает 550 километров. Уровень газификации один из самых высоких - почти 98%, тогда как по России - 68%. В регионе серьезными темпами идет развитие экономики, социальной сферы", - сказал он.

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При этом Зубков добавил, что "Газпром" и в дальнейшем будет оказывать необходимую помощь в восстановлении республиканского газового хозяйства. "В Чечне активными темпами развиваются экономика, социальная сфера и другие общественно значимые направления. Республике здорово повезло, что здесь есть такие ответственные государственные люди. В целом наши отношения развиваются успешно, мы надежно обеспечиваем природным газом потребителей республики", - сказал он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Зубкова за поддержку и внимание, которое оказывается "Газпромом" региону. "Мы очень благодарны вам за то, что вы ранее делали для республики. Сегодня вы приехали в самое нужное время. Я думаю, сегодняшнее совещание послужит тому, что мы найдем точки соприкосновения и поставим на новый уровень взаимоотношения между Чеченской Республикой и компанией "Газпром", - сказал глава субъекта.

Кадыров также добавил, что руководство республики всегда будет оказывать всевозможное содействие компании в реализации намеченных мероприятий. Он также выразил признательность председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру за оказываемую компанией поддержку в сфере строительства объектов газификации и за участие в социально- экономическом развитии Чечни.

Совещание в Грозном было посвящено вопросам газоснабжения, газификации Чеченской Республики, сокращения задолженности за газ и развития регионального рынка газомоторного топлива.

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Кадыров, Рамзан Ахматович Миллер, Алексей Борисович Зубков, Виктор Алексеевич
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