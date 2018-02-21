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Эксперт: доля иностранных интернет-компаний в торговле РФ может достичь 50% к 2020 году

Экономика и бизнес
21 февраля, 19:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Этот показатель составил 37% в 2017 году

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МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Доля иностранных интернет-компаний в обороте электронной торговли России может достичь 50% к 2020 году. В 2017 году этот показатель составил 37%, сообщил директор по взаимодействию с государственными органами "М.Видео" Тагир Калимуллин, выступая на деловом завтраке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Если в 2013-2014 годах оборот интернет-компаний удваивался, то сейчас, понятно, темпы роста замедлились. При этом мы видим, что наши зарубежные коллеги все более активно осваивают Россию, и в 2017 году доля иностранных интернет-компаний в общем обороте электронной торговли в России составила уже 37%. Мы полагаем, что если не обеспечивать равные возможности, в том числе в части трансграничной торговли, то доля иностранных компаний к 2020 году составит половину рынка", - сказал Калимуллин.

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Ранее глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров говорил ТАСС, что все ассоциации на рынке впервые объединились в своем желании сделать равными условия для российских и иностранных интернет-магазинов. По его словам, если в ближайшее время никаких изменений не произойдет, то это может "убить не только интернет-ретейл, но и физическую торговлю электроникой и бытовой техникой, одеждой, детскими товарами".

Сейчас порог беспошлинного ввоза в Россию товаров из-за рубежа составляет €1000 и не более 31 кг в месяц. Согласно решению совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 2018 году такой лимит будет действовать для всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С 2019 года лимит будет снижен до €500, а с 2020 года - до €200. Речь идет о так называемом верхнем пороге, то есть каждая страна может установить более жесткий лимит.

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