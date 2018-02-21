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ЦБ утвердил план санации банка "Советский"

Экономика и бизнес
21 февраля, 20:24 дата обновления: 21 февраля, 20:55 UTC+3

Функции временной администрации по управлению банком будут возложены на Фонд консолидации банковского сектора

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Здание Центрального банка России

Здание Центрального банка России

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Советский", сообщается в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что в рамках реализации плана функции временной администрации по управлению банком с 22 февраля будут возложены на Фонд консолидации банковского сектора.

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В частности, одной из первоочередных задач временной администрации станет проведение анализа финансового положения банка с целью определения перспектив дальнейшей реализации мер по предупреждению его банкротства. При этом иные предусмотренные планом меры обеспечат бесперебойную деятельность банка "Советский" по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.

Банк входит в топ-200 российских банков по размеру активов. С 23 октября 2015 года Банк России ввел в кредитной организации временную администрацию, а осенью 2016 года было объявлено, что санатором выбрано ПАО "Татфондбанк". Однако после отзыва лицензии у ПАО "Татфондбанк" ЦБ в феврале 2017 года повторно ввел в банк "Советский" временную администрацию в лице АСВ, а в августе 2017 года продлил полномочия еще на полгода.

Банк "Советский" основан в 1990 году, филиальная сеть насчитывает 52 офиса, работающих в Центральном и Северо-Западном регионах России.

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