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Инвестор вложит порядка 35 млн рублей в создании производства пружин в Димитровграде

Экономика и бизнес
22 февраля, 18:23 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 22, февраля. /ТАСС

По данным регионального правительства, проект ориентирован на импортозамещение

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УЛЬЯНОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Производство сложных пружин, призванное заменить импортную продукцию на рынке, появится в Ульяновской области. На эти цели будет направлено порядка 35 млн рублей инвестиций, сообщил журналистам директор компании "Торсион-Д" Александр Шютц.

"Объем инвестиций составит порядка 35 млн рублей. Проект направлен на производство особо сложных пружин, тем самым мы планируем удовлетворить потребность в этом виде продукции на отечественном рынке", - сказал он.

По данным регионального правительства, проект ориентирован на импортозамещение. Пружины, которые будут производиться на предприятии, применяются в сельском хозяйстве, в изготовлении автокомпонентов и мебельной промышленности. Предприятие расположится на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Димитровград".

По словам министра развития конкуренции и экономики Ульяновской области Рустема Давлятшина, на днях было подписано соглашение еще с одним резидентом ТОСЭР - с компанией ООО "Димитровград-мебель". По данным министра, общий объем инвестиций трех проектов превышает 64 млн рублей. После их реализации в моногороде будет создано порядка 130 новых рабочих мест.

Ранее заместитель гендиректора Корпорации развития Ульяновской области Вячеслав Гнутов сообщал, что 16 предприятий намерены получить статус резидента территории опережающего социально-экономического развития и реализовать в Димитровграде инвестиционные проекты. По его данным, объем привлеченных инвестиций ориентировочно составит порядка 3 млрд рублей. В декабре 2017 года в федеральный реестр включен первый резидент ТОСЭР "Димитровград" - ООО "Призма" - с проектом по созданию производства зеркальных элементов. Специальная дирекция при корпорации развития области будет оказывать поддержку инвесторам в подготовке документации, выборе площадок, сопровождать проекты до момента их реализации.

Минэкономразвития РФ, правительство региона и администрация Димитровграда подготовили план реализации проекта ТОР. Для резидентов ТОР утверждены нулевые налоговые ставки на прибыль, имущество, землю и транспорт на пять лет с возможностью продления до 10 лет. Кроме того, в течение 10 лет страховые взносы в государственные внебюджетные фонды составят 7,6%.

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