Власти Вологодской области намерены подать заявку на ТОР Сокол в первом квартале 2018 года

ВОЛОГДА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Правительство Вологодской области планирует подать заявку на создание территории опережающего развития (ТОР) в моногороде Сокол в первом квартале этого года. В качестве потенциальных резидентов ТОР рассматриваются предприятия в сфере деревообработки, сообщили ТАСС в четверг в правительстве области.

"Администрация города Сокола совместно с Департаментом экономического развития области ведут подготовку заявки на создание на территории моногорода Сокол территории опережающего социально-экономического развития. Сейчас проводится подбор потенциальных резидентов, готовятся соглашения о реализации инвестиционных проектов, паспорта проектов. Планируемый срок представления заявки в Минэкономразвития России - первый квартал 2018 года", - сказал собеседник агентства.

По результатам предварительных переговоров определены несколько потенциальных резидентов. В частности, компания "Орион" планирует реализовать проект по созданию деревообрабатывающего производства. АО "Соколагрохимия" предложило проект по добыче и переработке торфа, ООО "Рубин" предполагает создать производство по переработке древесины, компания "Кузькин дом" готова расширить действующее производство игр и игрушек.

Одним из якорных резидентов будущей ТОР может выступить ООО "Сухонский картонно-бумажный комбинат", который входит в состав группы "Объединенные бумажные фабрики" и является одним из десяти крупнейших отечественных производителей тарного картона. Предприятие проводит модернизацию производства бумаги и картона. Проект оценивается в 4 млрд рублей, по его завершении комбинат планирует начать выпуск новых видов продукции и вдвое увеличить объемы производства до 300 тыс. т в год.

Как сообщал ранее ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, территории опережающего социально- экономического развития планируется создать по всех четырех монопрофильных территориях области. В поселке Сазоново планируется развивать стекольную отрасль, в Красавино - углубленную деревообработку и производство пиломатериалов. В ТОР "Череповец" до 2030 года планируют создать около 40 новых производств общим объемом инвестиций более 10 млрд рублей и создать при этом 2300 рабочих мест.