"Газпром" инвестирует 274 млн руб. в строительство трех газопроводов в Удмуртии

ИЖЕВСК, 22 февраля. /ТАСС/. ПАО "Газпром" инвестирует более 270 млн руб. в реализацию проектов строительства трех газопроводов в Удмуртии в 2018 году, сообщает в четверг пресс-служба компании.

"В текущем году "Газпром" планирует инвестировать в газификацию региона 274 млн руб. Средства, в частности, предназначены для реализации проектов строительства трех газопроводов", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что строительство газопроводов позволит подать газ в 11 сел и деревень в Балезинском, Завьяловском, Каракулинском и Якшур-Бодьинском районах. Кроме того, компания планирует проектирование еще семи газопроводов в Дебесском, Завьяловском, Игринском, Красногорском, Можгинском и Сюмсинском районах Удмуртии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Удмуртии, уже на протяжении нескольких лет отмечается положительная динамика газификации региона. Достичь таких результатов удалось благодаря инвестиционной деятельности компании "Газпром" и софинансированию из регионального бюджета.

"В то же время несколько районов Удмуртии все еще имеют низкий уровень газификации. Так, например, Балезинский район газифицирован на 45,4%, Можгинский - на 54,3%, а Игринский район - лишь на 22,7%. Конкретные планы по газификации, озвученные сегодня - гарантия улучшения качества жизни и экономического климата в целом ряде наших сельских населенных пунктов", - подчеркнул собеседник агентства.

В 2002 - 2017 годах, компания уже ввела в эксплуатацию 32 межпоселковых газопровода общей протяженностью 974 км, в том числе два газопровода в 2017 году. По данным ПАО "Газпром, уровень газификации республики достиг 73,8% (в среднем по России - 68,1%).