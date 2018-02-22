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KFC вновь открыла рестораны в Великобритании после перебоев в поставках курятины

Экономика и бизнес
22 февраля, 19:20 UTC+3

По оценкам СМИ, простой в работе сети быстрого питания обходился в $1,4 млн в день

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 22 февраля. Большая часть ресторанов сети быстрого питания KFC снова начали работать в Великобритании в четверг после недельного перерыва, связанного с перебоями в поставках курятины. Об этом сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, к работе вернулись 700 из 900 ресторанов KFC в королевстве.Часть точек сети останутся закрытым до конца недели, еще некоторые будут работать по сокращенному расписанию неопределенное время.

Как сообщалось ранее, руководство KFC было вынуждено закрыть часть ресторанов на неопределенный срок из-за масштабного срыва поставок логистическим оператором DHL. По оценкам британского портала Metro, простой в работе точек быстрого питания обходился сети в £1 млн в день ($1,4 млн).

KFC передала всю свою логистику в Великобритании на аутсорсинг DHL в октябре 2017 года. Тогда DHL объявила о намерении полностью реорганизовать систему поставок для сети ресторанов, разработать на основании передового опыта новую модель управления запасами, дистрибуцией и возвратами.

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