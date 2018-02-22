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В Дагестане АЗС не доплачивают около 400 млн рублей в год

Экономика и бизнес
22 февраля, 21:34 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 22, февраля. /ТАСС

Врио главы Дагестана Владимир Васильев отметил, что этот вопрос поднимался на встрече с бизнесом

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МАХАЧКАЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Около 400 млн рублей не доплачивают дагестанские автозаправочные станции (АЗС) в год. Об этом сообщил врио главы Дагестана Владимир Васильев в четверг на встрече с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во главе с его председателем Михаилом Федотовым в Махачкале.

"Вчера мы провели первую встречу с бизнесом - руководителями заправочных комплексов. Они нам не доплачивают около 400 млн рублей (в год). Мы об этом поговорили. Договорились, что не будем преследовать законом всех, но они должны отчитаться по налогам", - сказал Васильев.

По словам руководителя Управления ФНС России по Дагестану Умахана Джабраилова, в республике в год в сфере реализации горюче-смазочных материалов (ГСМ) "где-то свыше 400 млн рублей, включая страховые взносы, НДФЛ и сами налоги сегодня находятся в тени".

В среду под руководством врио главы Дагестана Владимира Васильева в Махачкале прошло совещание по вопросам уплаты налогов в сфере реализации ГСМ, на котором руководство республики призвало занятых в сфере реализации ГСМ бизнесменов выйти из тени и работать законно.

Как сообщал ТАСС ранее, первый вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев отметил, что власти пригласили бизнесменов на эту встречу, чтобы "сверить часы и двигаться дальше уже совершенно по-новому".

Алиев сообщил, что в 2017 году в республике реализовано более 1 млрд литров ГСМ (бензин, газ, дизельное топливо). По информации Управления ФНС по Дагестану, в республике, по состоянию на 1 января 2018 года, значатся 666 лиц, осуществляющих розничную реализацию ГСМ на 784 АЗС, из которых фактически осуществляют деятельность и состоят на налоговом учете 545 лиц. Не функционируют 85 автозаправочных станций. На стадии оформления постановки на налоговый учет находятся, по данным налоговой инспекции, 36 АЗС, добавил вице-премьер.

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