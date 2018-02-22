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Правительство одобрило освобождение от налогов выплат волонтерам

Экономика и бизнес
22 февраля, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

От налога освободят выплаты на возмещение понесенных расходов

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило на заседании в четверг законопроект об освобождении от налогов выплат волонтерам, компенсирующих их расходы. Об этом сообщается в четверг на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается установить, что от обложения налогом на доходы физических лиц освобождаются доходы добровольцев и волонтеров, полученные ими в виде выплат на возмещение понесённых расходов в рамках соответствующей деятельности или в натуральной форме", - говорится в сообщении.

Документ будет внесен в Госдуму.

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