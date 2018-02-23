Трамп назвал недопустимым торговый дефицит США и КНР в $500 млрд

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает недопустимым торговый дефицит его страны с КНР в размере $500 млрд, какой был зафиксирован в прошлом году. Он сообщил об этом, выступая в пятницу на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США в одном из пригородов Вашингтона в штате Мэриленд.

"Эра экономической капитуляции осталась позади, во время которой мы заключали торговые соглашения, которые невыгодны для нас. Говорим ли мы про Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) или о Всемирной торговой организации (ВТО), которая породила Китай. Посмотрите на Китай: он существовал себе, а затем мы глупейшим образом открыли для него эту договоренность (о присоединении к ВТО), и с тех пор Китай [растет] как ракета", - сказал он.

"В прошлом году у нас с Китаем был торговый дефицит в размере почти $500 млрд - это недопустимо. Я глубоко уважаю председателя [КНР] Си Цзиньпина, но мы не можем себе такое позволить", - заявил политик.

Китай сейчас является крупнейшим торговым партнером Вашингтона и к тому же владеет американскими ценными бумагами на сумму $1,15 трлн, что не могут не учитывать власти США. При этом администрация Трампа неоднократно критиковала протекционистские меры, применяемые, по ее мнению, Китаем в торговле с США. Дефицит США в торговле с Китаем, как заявлял Трамп в преддверии поездки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, составляет почти $504 млрд.