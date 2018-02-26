Чистая прибыль ВТБ за 2017 год по МСФО выросла до 120,1 млрд руб.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль ВТБ по итогам 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом и достигла 120,1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, опубликованном сегодня на Лондонской бирже.

При этом по итогам IV квартала 2017 года чистая прибыль увеличилась почти в 2,6 раза, до 44,8 млрд руб.

Чистые процентные доходы ВТБ за прошедший год выросли на 10,9% и достигли 460,2 млрд руб., чистые комиссионные доходы увеличились на 16,5%, до 95,3 млрд руб. Активы банка за 2017 год выросли на 3,3%, до почти 13,01 трлн руб.

Совокупный портфель кредитов в отчетном периоде увеличился на 3%, до 9,77 трлн руб., в том числе общий объем кредитов физлицам - на 14,3%, до почти 2,49 трлн руб.

Совокупные депозиты в банке за 2017 год показали рост на 24,5%, до 9,14 трлн руб., в том числе физлиц - на 20,5%, до 3,62 трлн руб., юрлиц - на 27,2%, до 5,52 трлн руб.