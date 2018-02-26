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Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торгов в понедельник

Экономика и бизнес
26 февраля, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Индекс Мосбиржи увеличился на 0,7%, РТС - на 1,81%

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов в понедельник выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов увеличился на 0,7% - до 2353,16 пункта, следует из данных торгов.

В свою очередь индекс РТС подрос на 1,81% и составил 1324,62 пункта.

"Преодоление уровня 2330 п. по индексу Мосбиржи открыло дорогу к следующему целевому рубежу в районе 2390 п. Этот сценарий сегодня остается актуальным - индекс Мосбиржи готов продолжить обновлять исторические максимумы", - отмечает начальник отдела экспертов "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,5% - до $67,64 за баррель.

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