Путин поручил кабмину помочь малому и среднему бизнесу вывести товары на зарубежные рынки

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров помочь малому и среднему бизнесу с выводом их товаров на зарубежные рынки.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, акционерными обществами "Российский экспортный центр" и "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" разработать меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях выхода на зарубежные рынки, в том числе на внутренний рынок Евразийского экономического союза, и обеспечить реализацию таких мер", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Путин отвел на выполнение этой задачи два месяца.

Кроме того, за три месяца правительству вместе с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) надлежит "обеспечить актуализацию целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ, а также методических рекомендаций по внедрению в субъектах РФ указанных целевых моделей с учетом практики их внедрения в РФ и лучших мировых практик". До 1 июня этим же исполнителям поручено "представить предложения по созданию центра мониторинга, идентификации и устранения нормативных ограничений, а также по определению координирующего органа при правительстве РФ".

Еще одно поручение Путин дал АСИ: вместе с ведущими деловыми объединениями "подготовить и представить предложения по оценке влияния деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора), а также субъектов естественных монополий на позиции соответствующего субъекта РФ в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ". Предложения должны быть готовы к 1 июля 2018 года.