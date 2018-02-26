Высокий суд Лондона рассмотрит иск по спору акционеров "Норникеля" во вторник

ТАСС, 26 февраля. Высокий суд Лондона во вторник, 27 февраля, рассмотрит иск "Русала" к Crispian Investments Романа Абрамовича о запрете на сделку по продаже акций "Норильского никеля" структуре другого крупного акционера ГМК - структуре "Интерроса" Владимира Потанина. Об этом сообщается на сайте лондонского суда.

Отмечается, что слушания пройдут в 10 утра по местному времени.

История вопроса

Ранее "Русал", владеющий 27,8% акций "Норникеля", обратился в лондонский суд с иском, требуя заблокировать сделку по продаже 4,95% акций ГМК, находящихся во владении Crispian, структуре "Интерроса" Владимира Потанина (30,4% ГМК) - Whiteleave. 19 февраля стало известно, что суд обязал "Русал" компенсировать возможные потери "Норильского никеля" от этого судебного спора. Сообщалось, что рассмотрение дела пройдет на неделе, начинающейся 5 марта.

Сам "Русал" сообщал, что также получил оферту от Crispian, но готов принять ее строго на условии, что она "имеет законную силу в соответствии с условиями акционерного соглашения", но он ее таковой не считает.

Намерение Романа Абрамовича продать акции Норникеля возобновило старый спор между двумя крупнейшими акционерами металлургического комбината. С 2008 года "Русал" высказывает недовольство эффективностью управления комбинатом и размером дивидендов. В 2012 году Потанину и Дерипаске удалось заключить акционерное соглашение сроком на пять лет, тогда же в состав акционеров вошел Абрамович, который выполнял роль арбитра, примиряющей стороны. Перемирие продлилось ровно пять лет, вплоть до решения Абрамовича продать свою долю в "Норникеле".

Акционерное соглашение также допускает запуск механизма дуэли между двумя партнерами, когда один из акционеров предлагает другому выкупить его долю по средневзвешенной за полгода цене с премией 20% к рынку. Другой партнер может принять предложение, сам выкупить долю партнера по той же цене или назвать более высокую цену за свой пакет. В свою очередь, инициатор дуэли может выкупить пакет другого акционера по новой цене, либо продать свой. Отказ от правил дуэли влечет штраф - 1,87% акций нарушившего правила дуэли партнера выкупаются другой стороной по цене $1 за акцию.

На прошлой неделе "Русал" опубликовал меморандум о готовности участвовать в такой дуэли. Для этого компания запросит мандат у акционеров. Как сообщалось, "Русал" готов выкупить пакет Потанина по цене не более чем $320 за акцию. При этом цена продажи пакета "Русала" в ГМК должна быть не менее $220,8 за акцию. В целях приобретения пакета компания может использовать заемные средства. "Русал" оценивал свой пакет в "Норникеле" не менее чем в $9,72 млрд.