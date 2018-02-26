Объем инвестиций в экономику Ульяновской области за 12 лет составил 750 млрд руб.

УЛЬЯНОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Ульяновской области за 12 лет достиг 750 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Сергей Морозов в своем инвестиционном послании на 2018 год, которое он зачитал в рамках II Ульяновского экономического форума.

"Объем инвестиций в региональную экономику с 2005 по 2017 годы вырос многократно и суммарно достиг цифры в 750 млрд рублей. За все эти годы от нас не ушел ни один серьезный инвестор", - сказал губернатор.

Морозов уточнил, что за этот период реализовано 115 крупных инвестиционных проектов, в том числе 30 - с участием иностранных партнеров. "Создано более 23 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. Примерно столько сейчас работает на трех крупнейших предприятиях области: УАЗе (Ульяновский автомобильный завод - прим. ТАСС), "Авиастаре" и механическом заводе", - отметил губернатор.

Он также добавил, что объем привлеченных инвестиций в 2017 году составил 91,8 млрд рублей, что на 26,7% больше, чем годом ранее.

"Это самый большой объем инвестиций, который мы когда-либо привлекали в течение одного года", - сказал Морозов.

Губернатор также добавил, что поставлена задача выйти к 2020 году на ежегодный объем инвестиций 100 млрд рублей.