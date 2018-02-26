Трамп не против введения пошлин на импорт стали из других стран

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что он не возражает против введения пошлин на импорт стали из других стран с целью поддержать американских производителей.

"Я хочу вернуть сталелитейную промышленность обратно в нашу страну. Если для этого нужны будут тарифы, пусть будут тарифы. Может быть, [американская сталь] будет стоить немного больше, но у нас будут рабочие места", - сказал он, выступая перед губернаторами штатов в Белом доме.

Ранее министерство торговли США предложило Трампу применить протекционистские меры против зарубежных поставщиков алюминия и стали в США. В случае со сталью выработаны три варианта и предложено применить либо пошлины в размере "по меньшей мере 24% на весь экспорт стали из всех стран", либо "пошлины в размере по меньшей мере 53% на весь экспорт стали из 12 стран - Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Китая, Республики Корея, Коста-Рики, Малайзии, России, Таиланда, Турции, ЮАР - и квоты в отношении других государств, равной 100% их экспорта в США в 2017 году", либо "квоты на все продукты из всех стран, равной 63% их экспорта в США в 2017 году".