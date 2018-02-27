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"Ведомости": братья Ананьевы решили разделить активы после санации Промсвязьбанка

Экономика и бизнес
27 февраля, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Банк с 15 декабря санируется через Фонд консолидации банковского сектора

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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Братья Ананьевы приняли решение вести бизнес раздельно после ввода временной администрации в Промсвязьбанке, теперь Алексей владеет 100% группы компаний "Техносерв", а Дмитрий - "Промсвязькапитал". Об этом сообщил Алексей Ананьев в интервью газете "Ведомости".

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"Мы решили поделить активы вскоре после ввода временной администрации в банк. Это было предопределено ситуацией декабря", - сказал он, пояснив, что братья обменялись долями в активах компаний.

Объясняя свое решение, Ананьев подчеркнул, что, несмотря на то, что активы принадлежали братьям поровну, каждый отвечал за свой сегмент. "Дмитрий занимался банками и "Промсвязькапиталом", а я - "Техносервом". После того как ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанк, я посчитал, что будет правильно, если каждый из нас будет заниматься своими активами - теми, которыми исторически и управлял", - сказал он.

Банк, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, был назначен опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Руководителем кредитной организации планируется назначить главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова.

Промсвязьбанк был основан в середине 1990-х годов владельцами IT-компании "Техносерв", занимающейся развитием инфокоммуникационной инфраструктуры, энергетических и инженерных систем, братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми и ОАО "Московский междугородный и международный телефон". Регистрацию Банка России он получил 12 мая 1995 года, первоначально занимался обслуживанием счетов "Техносерва" и других российских IT-компаний.

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