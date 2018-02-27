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Reuters: глава минэкономики Греции подал в отставку

Экономика и бизнес
27 февраля, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

По информации агентства, Димитрис Пападимитриу объяснил свое решение "политическим резонансом"

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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр экономики и развития Греции Димитрис Пападимитриу подал во вторник в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Он провел беседу с премьер-министром [Алексисом Ципрасом] и сказал ему, что делает это [уходит в отставку] из-за политического резонанса", - сообщил агентству представитель министерства. По его информации, глава правительства принял отставку.

По данным агентства, 26 февраля супруга Пападимитриу Рания Антонопулу ушла с поста глава подразделения по борьбе с безработицей на волне негативной общественной реакции из-за информации о том, что она получила от государства €23 тыс. субсидии на аренду жилья в Афинах. Формально члены правительства имеют право на субсидии, если не проживают в Афинах, однако эта новость была болезненно встречена обществом в условиях неблагоприятной экономической ситуации в стране.

С 2010 года страны зоны евро и Международный валютный фонд выделили Греции по программам финансовой помощи кредиты почти на €250 млрд. В августе 2015 года была принята третья международная программа кредитования Греции европейскими институтами в размере до €86 млрд. На тот момент греческий долг превышал €315 млрд (175% ВВП). В соответствии с европейским Пактом стабильности и роста объем суверенной задолженности государств зоны евро не должен превышать 60% ВВП.

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