Реализация проекта обхода Аксая на трассе М-4 "Дон" началась в Ростовской области

АКСАЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Реализация проекта обхода города Аксая (находится в 16 км от Ростова-на-Дону) на трассе М-4 "Дон" началась в Ростовской области, передает корреспондент ТАСС с места события.

Подготовительные работы к строительству обхода планируется завершить к 2019 году, сообщил председатель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги", которая реализует проект, Сергей Кельбах во вторник на торжественной церемонии закладки памятной капсулы, символизирующей старт реализации проекта "Обход г. Аксай".

"Подготовка территории - это ключевая фаза по созданию объекта, наиболее трудоемкая, - сказал Кельбах. - Можно смело сказать строительство началось. Фаза создания непосредственно объекта - я полагаю 2019 год, это тот год, когда и сам объект начнет реализовываться".

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в 2018 году из федерального бюджета на реализацию проекта выделят 5 млрд рублей, общий объем инвестиций - 77 млрд рублей.

"Конечная сумма неизвестна. Порядок знаем, точно будет определено в течение этого года. Проект общей стоимостью порядка 75 млрд рублей", - отметил Кельбах.

Работы будут проведены на участке трассы М-4 с 1024 по 1091 км.

Соглашение о сотрудничестве по строительству транспортного обхода вокруг Аксая на трассе М-4 "Дон" власти Ростовской области и руководство госкомпании "Росавтодора" подписали на инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году.

Проект планируется реализовать на условиях государственно-частного партнерства.

Общая протяженность дороги составит 64,9 км. В рамках проекта предполагается реконструкция двух участков трассы и строительство новой дороги протяженностью 35,5 км.

При строительстве обхода планируется возвести пять мостов через реки Дон и Аксай, 9 путепроводов, три транспортные развязки, два надземных пешеходных перехода.