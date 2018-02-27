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Американская Comcast предложила $31 млрд за европейскую телекомпанию Sky

Экономика и бизнес
27 февраля, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Глава Comcast Брайан Робертс рассматривает Sky как "платформу для роста в Европе"

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ТАСС, 27 февраля. Американская телекоммуникационная компания Comcast заявила о намерении приобрести европейскую телекомпанию Sky, предложив за нее $31 млрд. Об этом во вторник сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на руководство компании.

"Мы бы хотели владеть Sky целиком и намерены приобрести более 50% акций компании", - заявил глава Comcast Брайан Робертс, добавив, что его компания рассматривает Sky как "платформу для роста в Европе".

Comcast предложила заплатить за акции европейской телекомпании по £12,5  (около $17,5), что превосходит сделанное в декабре 2016 года предложение американской медиагруппой 21st Century Fox, отмечает Би-би-си.

В конце января британское Управление по защите конкуренции и рынкам в предварительном порядке отказалось одобрить предложенную 21st Century Fox сделку по приобретению Sky. Как передавала газета Financial Times, регулятор пришел к выводу, что переход Sky под полный контроль 21st Century Fox приведет к усилению влияния на сферу массовой информации семьи международного медиамагната Руперта Мердока, которая в настоящий момент контролирует 21st Century Fox и владеет 39% акций Sky. Управление также признало, что на его решение повлиял разгоревшийся несколько лет назад скандал вокруг принадлежавшей Мердокам британской газеты News of the World, которая была уличена в незаконной слежке за знаменитостями и политиками.

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