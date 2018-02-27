Daimler и BAIC инвестируют почти $2 млрд в производство автомобилей в КНР

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Германский автоконцерн Daimler и китайский автопроизводитель BAIC Group планируют увеличение объемов производства моделей Mercedes-Benz и электромобилей, выпускаемых для рынка КНР. Как сообщила во вторник газета China Daily, стороны инвестируют 11,9 млрд юаней (около $1,88 млрд) в строительство новых производственных мощностей в Пекине.

По словам представителя BAIC, это "позволит изготавливать модели, полностью удовлетворяющие вкусам и потребностям китайского потребителя".

В июле 2017 года компании заключили контракт на производство электромобилей в Китае. Общий объем инвестиций составил €655 млн. Согласно условиям договора, выпуск транспортных средств под маркой Mercedes-Benz начнется на совместном германо-китайском заводе в КНР в 2020 году.

По словам представителей Daimler, рынок Китая - один из важнейших для компании, которая к 2025 году планирует довести долю электромобилей марки Mercedes-Benz до 25% от общего числа производимых электрокаров.

В 2017 году концерн стал лидером на рынке КНР среди производителей авто премиум-класса: объем продаж Daimler составил более 600 тыс. единиц.