Минфин: законопроект о цифровых финтехнологиях внесут в Думу в течение нескольких дней

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Законопроект о цифровых финансовых технологиях будет внесен в Госдуму в течение нескольких дней, сегодня в Минфине пройдет совещание на эту тему. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Сегодня мы определимся (по этому законопроекту - прим. ТАСС), у министра будет совещание", - сказал он, отметив, что после этого в течение нескольких дней проект документа будет внесен в нижнюю палату парламента. Отвечая на вопрос, будет ли он внесен правительством, Моисеев отметил, что этот вопрос будет сегодня решаться.

Ранее Минфин опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах", предусматривающий определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты.

Согласно проекту документа, токены и иные цифровые финансовые активы можно будет менять на рубли, иностранную валюту и другое имущество только через оператора обмена цифровых финансовых активов. Также законопроект ограничивает сумму, на которую неквалифицированные инвесторы смогут покупать токены в рамках одного ICO (размещение токенов для привлечения финансирования) - не более 50 тыс. рублей.

Однако Минфин и Банк России до сих пор не пришли к согласию по возможности обмена криптовалют на рубли и другие активы. По мнению ЦБ, такие сделки должны быть разрешены только в отношении токенов.

В настоящее время Минфин также завершает разработку законопроекта, который определит в законодательстве понятие "денежные суррогаты" и установит ответственность за их использование в качестве средства платежа. Это необходимо для защиты рубля в качестве единого законного расчетного средства в России, указывали ранее в Минфине.