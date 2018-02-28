Глава Росимущества: норма дивидендов госкомпаний в 50% от прибыли сохранится в 2018 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Норма выплаты дивидендов госкомпаний в 50% от прибыли сохранится в 2018 году. При этом правительство будет рассматривать возможность исключений для тарифных монополий, госбанков и в случае обширной инвестпрограммы компании. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

"Пока мы ориентируемся на 50% от [прибыли по] МСФО. Причем для всех компаний - и для крупнейших плательщиков, и для компаний массового сектора, не включенных в спецперечень правительства РФ", - сказал он, отвечая на вопрос будет ли такая норма действовать в текущем бюджетном цикле.

Пристансков подчеркнул, что компании должны заранее понимать, сколько дивидендов им будет необходимо выплатить. "Но на данном этапе мы исходим из базового правила - 50% от МСФО, как сказано, за рядом тех исключений, которые сейчас обсудили, где требуется отдельный анализ для принятия правительством РФ решения", - отметил он.

Исключения необходимы, например, для банков с государственным участием - как норма по дивидендам будет соотноситься с нормативами ЦБ РФ, добавил глава Росимущества. "Второе - это естественные монополии. Там важен тариф. Соответственно, мы должны соотносить размер дивиденда с тем, скажется ли это в итоге на конечном тарифе. Прежде всего, это касается компаний, которые оказывают услуги населению", - указал он.

Еще одним исключением может стать обширная инвестиционная программа компании, направленная на модернизацию инфраструктуры, добавил Пристансков.