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Суд в Петербурге продлил домашний арест экс-владельцу ГК "Город" по делу дольщиков

Экономика и бизнес
28 февраля, 13:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, февраля. /ТАСС

Вопрос о продлении меры пресечения Максиму Ванчугову, обвиняемому в крупном мошенничестве, суд будет решать 1 марта

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и до лета продлил срок домашнего ареста бывшему владельцу группы компаний (ГК) "Город" Руслану Ванчугову по делу о хищении средств порядка 3 тыс. дольщиков. Об этом в среду сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Руслана Ванчугова сроком до 2 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вопрос о продлении меры пресечения брату Руслана Ванчугова, Максиму, который ранее также был владельцем ГК "Город", обвиняется в особо крупном мошенничестве и находится под стражей, суд будет решать 1 марта.

Застройщик ГК "Город" возводил в Петербурге жилые комплексы "Ленинский парк", "Прибалтийский" и "Морская звезда", с лета 2014 года часть строящихся корпусов городские власти внесли в список проблемных. Группа дольщиков-активистов выступала за возбуждение уголовного дела по факту пропажи их средств. В 2015 году после остановки стройки управление МВД по Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц. В ГК "Город" отрицали какую-либо причастность.

Максима Ванчугова заключили под стражу осенью 2015 года, его брат Руслан также был задержан, а позже отпущен под домашний арест. Первоначально фигурантам вменялось хищение 2,9 млрд рублей, но в окончательном варианте ущерб, по версии следствия, составляет 1,2 млрд рублей. Также Максима Ванчугова обвиняют в участии в хищениях из банков "Фининвест", "Евросиб" и создании фирм-однодневок. По версии следствия, от его действий пострадали порядка 3,38 тыс. дольщиков.

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