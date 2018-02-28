КРСК намерена реализовать в 2018 году девять проектов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. "Корпорация развития Северного Кавказа" намерена в 2018 году реализовать 9 проектов общей стоимостью 7 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Сегодня в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа обсудили планируемые к реализации инвестиционные проекты с участием АО "Корпорация развитая Северного Кавказа". Общая стоимость проектов составляет порядка 7 млрд рублей. Около 40 % от этой суммы составят средства АО "Корпорация развития Северного Кавказа", - говорится в сообщении.

Так, в этом году планируется к реализации шесть проектов в сфере сельского хозяйства. Среди них строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов в Республике Ингушетия производственной мощностью более 5 тонн в год, модернизация птицефабрики в Ставропольском крае, что позволит производить 290 млн куриных яиц в год, ввод в эксплуатацию второй очереди оптово-распределительного центра и сокоперерабатывающего завода в Ингушетии, закладка яблоневого сада на площади 64 га и строительство фруктохранилища емкостью более 5 тыс. тонн в Кабардино-Балкарии, возведение современного гидропонного тепличного комплекса по выращиванию томатов, огурцов и салата производственной мощностью 7,8 га в Карачаево-Черкесии и создание овцеводческого комплекса на 5 тыс. голов маточного стада в Чечне.

В сфере промышленности предлагается поддержка трех инвестпроектов в Кабардино-Балкарии. Это строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью до 10 тыс. тонн, модернизация производства стекольного завода, что позволит производить 208,5 млн бутылок в год для удовлетворения потребностей предприятий СКФО и других регионов, а также организация добычи и переработки бентонитовой глины Герпегежского месторождения годовой мощностью производства бентонитового порошка 70 тыс. куб. м.

Поясняется, что реализация проектов КРСК проходит в рамках подпрограммы "Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов СКФО" госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года.

"Реализация инвестиционных проектов на территории субъектов Северо-Кавказского федерального округа станет основой для увеличения инвестиционного потока, обеспечения поддержки промышленности и агропромышленного комплекса, создания новых высокопроизводительных рабочих мест, а также улучшения социально-экономического положения в регионах и, как следствие, получения мультипликативного эффекта развития смежных секторов экономики на Юге России", - цитирует пресс-служба министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.