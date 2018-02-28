"БТА банк" намерен привлечь около $700 млн на возведение трех объектов в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Компания "Лэджи", принадлежащая казахстанскому "БТА Банк", намерена возобновить реализацию трех замороженных при прежнем руководстве банка проектов в Москве в течение 2018 года. Речь идет о торговом центре на Павелецкой площади, недостроенном бизнес-центре на Поклонной улице и проекте океанариума рядом с Парком Победы, сообщил ТАСС сообщил председатель совета директоров банка Кенес Ракишев.

Все проекты банк получил по решению российских судов на основе вердикта Высокого суда Лондона по иску против бывшего председателя совета директоров Мухтара Аблязова, напомнил Ракишев.

Котлован на Павелецкой требует более $200 млн

"Мы в процедуре поиска инвестора для торгового центра класса "В" на Павелецкой площади. У нас нет опыта в строительстве торговых объектов, плюс это большая инвестиция, больше $200 млн, поэтому инвестор обязательно нужен", - сказал он. Переговоры о развитии проекта путем создания совместного предприятия ведутся с группой "ТПС Недвижимость" и с российским частным инвестфондом, уточнил Ракишев.

"Есть большое раздражение москвичей по поводу котлована на Павелецкой. Поэтому мы заинтересованы в быстрой работе, и, если выйдем на стройку в 2018 году, то завершим ее к 2021 году", - подчеркнул он.

Архитектурный совет Москвы одобрил проект строительства подземного многофункционального торгового комплекса площадью 78 тыс. кв. м на территории перед Павелецким вокзалом, сообщал ранее ТАСС. Строительство комплекса было заморожено в 2009 году на стадии котлована.

Вместо океанариума на Поклонной построят жилье

"На бизнес-центр "1812" и жилой комплекс с океанариумом мы уже привлекли инвестора, это группа, имеющая большой опыт в девелопменте. По условиям сделки мы получим 40% площадей в обоих объектах", - продолжил Ракишев. Название инвестора не раскрывается, однако объем инвестиций оценивается в $500 млн, уточнил собеседник агентства.

Проект по строительству гостинично-офисного центра "1812" на улице Поклонная был заморожен на стадии 25-процентной готовности в 2009 году, напомнил бизнесмен. Второй актив - участок площадью 4 га на улице Братьев Фонченко имел разрешение на строительство торгово- развлекательного центра с океанариумом, добавил он.

"Мы получили от города новые разрешения - на "1812" в прежней концепции и на океанариум - но уже в измененном виде", - пояснил бизнесмен. В результате банк намерен построить на улице Поклонной бизнес-центр с пятизвездочной гостиницей и апартаментами общей площадью 100 тыс. кв. м, сообщил он. На улице Братьев Фонченко планируется строительство премиального жилого комплекса и небольшого торгового центра класса "А" с аквариумом, общей площадью 120 тыс. кв. м, продолжил глава банка. Банк планирует приступить к строительству обоих объектов в 2018 году и завершить к 2022 году, заключил Ракишев.

История "БТА Банка"

Экс-глава казахстанского госбанка Аблязов объявлен в международный розыск по линии Интерпола в 2009 году, однако попытки экстрадиции бизнесмена не увенчались успехом. Бизнесмен обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями, сообщал ранее ТАСС.

Акции банка были выкуплены Ракишевым и казахстанским "Казкоммерцбанком" в 2014 году. Новые владельцы "БТА Банка" в 2017 году добились в Высоком суде Лондона предписания о замораживании активов Аблязова на сумму $4,5 млрд.