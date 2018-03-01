Власти Петербурга начали прием заявок на аккредитацию такси к ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Администрация Санкт-Петербурга начала прием заявок на добровольную аккредитацию такси для работы во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

"Прием заявок на добровольную аккредитацию петербургских такси на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 пройдет с 1 по 19 марта 2018 года. Итоги планируется подвести к концу марта", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, заявки могут подавать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, которые должны предоставить возможность заказать такси на английском и русском языке по звонку или через мобильное приложение, или интернет-портал.

Каждый автомобиль должен быть оборудован кондиционером или системой климат-контроля, а оплата поездки должна осуществляться в том числе безналичным способом.

Администрация города также ведет переговоры с аэропортом Пулково и железнодорожными вокзалами о возможности предоставить аккредитованным такси доступ к "первой линии" при высадке пассажиров, то есть возможность подъезжать к вокзалам ближе, чем неаккредитованные такси.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе комитета по транспорту, власти города также обсуждают вопрос об отличительном знаке для аккредитованных такси, который на данный момент не утвержден.

Аккредитация такси к ЧМ-2018 стартовала в городах- участниках чемпионата в феврале. Процедура аккредитации добровольная, порядок ее прохождения и требования разрабатываются и в каждом случае утверждаются региональными властями.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.