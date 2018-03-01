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ЦБ согласился исключить 1,2 тыс. клиентов Сбербанка из "черного списка"

Экономика и бизнес
1 марта, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

В стоп-лист попадают из-за подозрения в отмывании доходов

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Банк России дал положительный ответ на предложение Сбербанка исключить 1,2 тыс. бизнесменов из так называемого черного списка, у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов. Об этом журналистам сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Анатолий Попов.

"ЦБ нам дал положительный ответ", - сказал он.

"Черный список" составляется Росфинмониторингом и Банком России. Туда попадают клиенты банков, которым отказано в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

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