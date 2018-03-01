Путин: пропускная способность БАМа и Транссиба за шесть лет вырастет в 1,5 раза

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока должна быть увеличена за шесть лет в 1,5 раза - до 180 млн т, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

"За шесть лет в полтора раза - до 180 млн т - вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Контейнеры будут доставляться от Владивостока до западной границы России за семь дней. Это один из инфраструктурных проектов, который будет давать быструю экономическую отдачу. Там есть грузы, и все вложения будут окупаться очень быстро, и будут способствовать развитию этих территорий", - сказал он.

"Объем контейнерных перевозок по нашим железным дорогам должен увеличиться почти в четыре раза - это значит, что страна будет одним из мировых лидеров по транзиту контейнеров между Европой и Азией", - отметил президент.

Существующая сегодня инфраструктура позволяет обеспечивать доставку грузов от восточных до западных границ России по железной дороге за семь дней, заявлял ранее генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров. По его словам, сегодня усилия компании направлены на дальнейшее сокращение срока доставки и расширение географии услуг.

В 2017 году по сети РЖД перевезено 21,6 млн т транзитных грузов (+16% к уровню 2016 года), в то время как контейнерные перевозки достигли отметки в 415 тыс. ДФЭ (+60% к уровню 2016 года). В 2017 году по сети РЖД перевезено 3 млн 899,1 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 18,9% больше, чем в 2016 году.

Развитие БАМа и Транссиба

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн т - на 66,8 млн т в год к уровню 2012 года. По итогам технико-технологического ценового аудита проекта размер инвестиционных затрат составляет 554,1 млрд руб., в том числе за счет средств РЖД - 302,2 млрд руб., федерального бюджета - 104,2 млрд руб., Фонда национального благосостояния - 147,7 млрд руб.

Возможный переход в стадию так называемого БАМ-2 - дальнейшего развития инфраструктуры за пределами 2020 года даст прирост грузов по данному направлению в 2024-2025 годах около 114 млн т по сравнению с 2012 годом, говорил первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов. По его словам, в частности, серьезный экономический эффект может иметь электрификация восточной части БАМа - от Комсомольска-на-Амуре в сторону порта Ванино.

Расходы на развитие автодорог

На развитие всех автомобильных дорог в ближайшие шесть лет надо удвоить расходы до 11 трлн рублей, заявил Путин. "В общей сложности в предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог России. Направить на эти цели более 11 трлн рублей из всех источников. Это много, имея ввиду, что 2016-2017 годы мы на эти цели направили с вами 6,4 трлн рублей, тоже большая цифра, но нужно 11 [трлн рублей]", - уточнил глава государства.

Президент отметил, что федеральные трассы в России в значительной степени приведены в порядок, хуже обстоит дело с региональными и местными автодорогами.

"Обращаюсь к руководителям регионов и городов, состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания. Вы должны наращивать качество и объемы дорожного строительства, использовать для этого новые технологии и решения, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла. Конечно, наша важнейшая задача - повысить безопасность на дорогах, как минимум снизить смертность в результате ДТП", - подчеркнул Путин.

Грузопоток по Севморпути

Грузопоток по Северному морскому пути к 2025 году должен возрасти в 10 раз, до 80 млн т, заявил президент.

"Ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь. <...> Наша задача - сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транзитной артерией", - сказал он.

Кроме того, президент отметил рост мощности российских портов и подчеркнул важность наращивания их потенциала.

"В 1990 году мощность портов всего Советского Союза достигла 600 млн тонн, но из-за распада страны мы потеряли практически половину. В начале 2000-х годов мощность портов России составляла 300 млн тонн. За 17 лет мы увеличили ее в три раза", - подчеркнул Путин. По его словам, сейчас мощность российских портов составляет уже 1 млрд 25 млн тонн.

"Нужно и дальше наращивать этот потенциал, в том числе увеличить пропускную способность к портам Азово-Черноморского бассейна более чем в полтора раза - до 131 млн тонн", - считает он.

Планы развития

Главное направление развития Северного морского пути связано с обеспечением вывоза минерального сырья и напрямую зависит от реализации инвестиционных проектов по добыче минеральных ресурсов (Варандей, "Ямал СПГ", Диксон, Новый Порт, Дудинка, Норильск - в общей сложности 15 действующих и перспективных проектов, 11 из которых связаны с освоением нефти и газа, четыре - руд и угля).

Транзит в ближайшей и среднесрочной перспективе будет дополнительным бонусом, и его роль в грузопотоке СМП будет незначительной.

В акватории СМП действуют восемь линейных ледоколов, четыре из которых атомные ("50 лет Победы", "Ямал", "Таймыр", "Вайгач") остальные четрые - дизель-электрические ("Адмирал Макаров", "Красин", "Капитан Хлебников" и "Капитан Драницын").

Основные проекты развития портовой инфраструктуры Арктического бассейна связаны с освоением нефтегазовых месторождений Ямала - это проекты по строительству морского порта Сабетта и терминала по перевалке нефти с Новопортовского месторождения, а также комплексным развитием Мурманского транспортного узла. Эти проекты уже сейчас являются точками роста для арктических регионов.

В 2016 году объем перевозок грузов по Северному морскому пути составил 7,5 млн тонн. К 2020 году планируемый прирост мощности портов Арктического бассейна составит около 40 млн тонн (за счет уже реализуемых проектов в портах Сабетта и Мурманск).