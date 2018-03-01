Структура Внешэкономбанка разработает модель цифровой интеграции экономик стран ЕАЭС

ТАСС, 1 марта. Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк) объявила о начале работы лаборатории правовой практики Legal Lab, которая займется разработкой модели интеграции экономик стран ЕАЭС путем токенизации товарообмена между странами и цифровизации единого таможенного пространства. Об этом сообщила руководитель площадки Legal Lab Элина Сидоренко.

Основной задачей Legal Lab станет выработка единого подхода к регулированию новых финансовых технологий, включая технологию блокчейн и формирование консолидированной позиции по вопросам их правового регулирования. Первыми партнерами проекта ВЭБ станут крупнейшие консалтинговые компании Wenger & Vieli (Швейцария) и "Алейников и партнеры" (Белоруссия).

"В ближайших и среднесрочных планах лаборатории - создание площадки для обсуждения стратегии развития законодательства в сфере цифровой экономики в России, Казахстане, Киргизии и Беларуси, проработка проекта создания межгосударственной регулятивной "песочницы" в сфере сервисного блокчейна, разработка проекта токенизации товарообмена между странами - участницами ЕАЭС, разработка модели цифровизации таможенной системы", - рассказала Элина Сидоренко.

По словам советника председателя ВЭБ Владимира Демина, Россия сегодня интересна мировому сообществу как страна, которая активно поддерживает развитие крипто-технологий. Однако в мире наблюдается общий тренд: технология блокчейн явно уперлась в стену не готовой регуляторики.

"Все проекты, которые пытаются втиснуться в привычный уклад наших процессов, используют возможности блокчейн на пару процентов, не более. При этом видны попытки изменения регуляторики, но происходит это неуклюже - создаются массы рабочих групп и обсуждения в них ведутся на теоретическом уровне. Выливается это в использование одних и тех же лозунгов. Мы решили созвать практикующих юристов и технологов на одной площадке и выяснить, так сказать по "гамбургскому счету", что же нужно сделать для реальных изменений", - пояснил он.

Планы на будущее

В дальнейшем лаборатория Внешэкономбанка планирует расширять сотрудничество с экспертными группами международных организаций. В частности, это ОБСЕ, БРИКС, АТЭС, сообщила Элина Сидоренко.

После того, как будут решены регуляторные вопросы, Legal lab займется юридическим консультированием использующих блокчейн российских компаний по их интеграции в наиболее лояльные криптоэкономике юрисдикции. По словам Демина, появление центра полноценной юридической поддержки на площадке коммуны (блокчейн-коммуны ВЭБ - прим. ред.) воспринято рынком с энтузиазмом. "Видно, что такого института не хватало", - отметил он.

Построение цифровой платформы экономики России будущего, ключевыми элементами которой станут прорывные технологии, является одной из задач Внешэкономбанка как института развития. Как ранее отмечал глава госкорпорации Сергей Горьков, сегодня стратегически важно развивать ключевые технологических направления, где Россия может добиться мирового лидерства. К ним относятся блокчейн, квантовые и конвергентные технологии. Для активного внедрения новых технологий ВЭБ создает в России центры компетенций мирового уровня. Центр блокчейн компетенций ВЭБ был открыт в 2017 году в рамках реализации стратегии банка развития по поддержке российских инновационных технологий. Открытие еще двух центров - по квантовым и конвергентным технологиям - запланировано на 2018 год.