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Германия ожидает, что Россия упростит доступ к рынку для иностранных компаний

Экономика и бизнес
1 марта, 13:49 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 1, марта. /ТАСС

Министр экономики и энергетики ФРГ отметила, что германская сторона относится с беспокойством к специальным инвестконтрактам, которые предусмотрены в России

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БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Власти Германии и немецкие компании ожидают, что Россия сделает свой рынок доступнее для иностранных инвесторов. Об этом заявила в четверг в Берлине министр экономики и энергетики ФРГ Бригитта Циприс на российско-германской экономической конференции "Новый рост, новые возможности - Россия в глобальных производственных цепочках".

"Мы нуждаемся в открытом доступе к рынку, - сказала она. - Мы хотели бы, чтобы Россия как член ВТО сделала свой рынок еще доступнее для экономических партнеров".

По словам Циприс, меры по локализации и импортозамещению "не способствуют этому, но ведут к снижению готовности иностранных экспортеров и инвесторов действовать на российском рынке". Министр отметила, что германская сторона относится с беспокойством к специальным инвестконтрактам, которые предусмотрены в России.

Циприс особо подчеркнула, что цель правительства ФРГ - "улучшить отношения, в том числе экономическое взаимодействие" между Россией и Германией. "Частично это уже удалось, - напомнила она. - Негативный тренд последних лет в двусторонней торговле удалось остановить в 2016 году, в 2017 году наблюдалось оживление". Циприс указала на то, что германская экономика заинтересована в оказании поддержки РФ, в частности, в модернизации и диверсификации российской экономики.

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