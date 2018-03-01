"Газпром" может использовать Вуктыльское месторождение в Коми как подземное хранилище газа

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Газпром" может начать использовать расположенное в Коми Вуктыльское месторождение в качестве подземного хранилища газа, сообщает в четверг пресс-служба компании.

"Правление одобрило реализацию предусмотренных концепцией мероприятий на объектах "Газпрома" в Республике Коми и поручило профильным подразделениям подготовить технико-экономическое обоснование использования Вуктыльского месторождения в качестве подземного хранилища газа", - говорится в сообщении.

Концепция комплексного развития Вуктыльского геолого-экономического района подготовлена в рамках повышения экономической эффективности работы компании в Республике Коми.

Вуктыльское месторождение, как отмечает пресс-служба, находится в завершающей стадии разработки. Добыча газа на нем ведется с 1968 года. Выработанность запасов месторождения составляет около 85%.

Компания является крупнейшим транспортировщиком газа, перекачивая его из месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа в девять регионов страны. Непосредственного в Коми, на Вуктыльском газовом месторождении, добывается менее 1% газа от общей доли перекачиваемого газа, что связано с истощением месторождения.