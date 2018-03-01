Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.03:
$ 56.43
€ 68.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром" может использовать Вуктыльское месторождение в Коми как подземное хранилище газа

Экономика и бизнес
1 марта, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

В пресс-службе компании отметили, что данное месторождение находится в завершающей стадии разработки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Газпром" может начать использовать расположенное в Коми Вуктыльское месторождение в качестве подземного хранилища газа, сообщает в четверг пресс-служба компании.

"Правление одобрило реализацию предусмотренных концепцией мероприятий на объектах "Газпрома" в Республике Коми и поручило профильным подразделениям подготовить технико-экономическое обоснование использования Вуктыльского месторождения в качестве подземного хранилища газа", - говорится в сообщении.

Концепция комплексного развития Вуктыльского геолого-экономического района подготовлена в рамках повышения экономической эффективности работы компании в Республике Коми.

Вуктыльское месторождение, как отмечает пресс-служба, находится в завершающей стадии разработки. Добыча газа на нем ведется с 1968 года. Выработанность запасов месторождения составляет около 85%.

Компания является крупнейшим транспортировщиком газа, перекачивая его из месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа в девять регионов страны. Непосредственного в Коми, на Вуктыльском газовом месторождении, добывается менее 1% газа от общей доли перекачиваемого газа, что связано с истощением месторождения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коми Ямало-Ненецкий автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении
2
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
3
О каком новом супероружии России рассказал Путин
4
Международный арбитражный спор "Газпрома" и "Нафтогаза Украины". Досье
5
Фигуристка Боброва продаст подаренный ей за серебро ОИ автомобиль ради благотворительности
6
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
7
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
Темы дня
Новости партнеров
Реклама