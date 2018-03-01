Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.03:
$ 56.43
€ 68.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минск выступает за создание независимой лаборатории по оценке качества продовольствия

Экономика и бизнес
1 марта, 23:57 UTC+3 МИНСК МИНСК 1, марта. /ТАСС

Вице-премьер Михаил Русый считает, что референтная лаборатория должна быть аттестована по международному стандарту

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Белоруссия предлагает создать независимую лабораторию по оценке качества продовольствия, чтобы решать спорные вопросы с РФ. Об этом в четверг заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" вице-премьер белорусского правительства Михаил Русый, отвечая на вопрос, касающийся возникающих с Россией проблем по поставкам белорусского продовольствия на российский рынок.

"Мы вырабатываем подходы, чтобы снимать проблемы, но у нас нет референтных лабораторий, арбитра, - сказал он. - Поэтому мы условились в самое короткое время решить вопрос и уже наработали подходы: какие стандарты, какие технологии, как отбирать пробы, какая должна быть комплектация этих референтных лабораторий. Необходимо, чтобы буквально уже в 2019 году они заработали".

Независимая лаборатории снизит накал страстей

По словам вице-премьера, необходимо, чтобы референтная лаборатория была аттестована по международному стандарту и не подчинялась никому. Русый отметил, что такие лаборатории есть Польше, Литве, и Москва, и Минск считают целесообразным создание региональной независимой референтной лаборатории. По словам Русого, такую лабораторию следует создать в рамках Союзного государства, однако затем расширить круг ее ответственности еще и на другие страны ЕАЭС и Украину. "Где она будет - на территории России или Белоруссии - не столь важно. Главное, чтобы она была", - подчеркнул он, отметив, что она должна снизить "накал страстей".

Разобраться с претензиями

Вице-премьер добавил, что также надо решить проблему наличия "на территории ЕАЭС фальсификата и суррогата". В качестве примера он привел "сметанный продукт", содержащий различные растительные масла, в частности, пальмовое, или "сырный продукт".

Русый также напомнил, что в настоящее время Белоруссия разбирается с претензиями Россельхознадзора к белорусской молочной продукции, с этой целью в начале текущей недели были проведены переговоры в Москве.

22 февраля 2018 года Россельхознадзор объявил о введении с 26 февраля временных ограничений на поставки в РФ некоторых видов белорусского молока и сырья. Запрет связан с "продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции". Белорусские специалисты 26 февраля прибыли в Москву для переговоров. По итогам первого дня переговоров российское ведомство решило перенести на 6 марта срок введения запрета на поставки белорусской молочной продукции.

В четверг президент Александр Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Россией вновь начались споры о поставках молока и ограничения поставок белорусской продукции на российский ранок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Литва Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении
2
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
3
Путин: гонка вооружений между США и РФ началась после выхода Вашингтона из договора по ПРО
4
Фигуристка Боброва продаст подаренный ей за серебро ОИ автомобиль ради благотворительности
5
О каком новом супероружии России рассказал Путин
6
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
7
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама