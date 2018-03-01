Минск выступает за создание независимой лаборатории по оценке качества продовольствия

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Белоруссия предлагает создать независимую лабораторию по оценке качества продовольствия, чтобы решать спорные вопросы с РФ. Об этом в четверг заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" вице-премьер белорусского правительства Михаил Русый, отвечая на вопрос, касающийся возникающих с Россией проблем по поставкам белорусского продовольствия на российский рынок.

"Мы вырабатываем подходы, чтобы снимать проблемы, но у нас нет референтных лабораторий, арбитра, - сказал он. - Поэтому мы условились в самое короткое время решить вопрос и уже наработали подходы: какие стандарты, какие технологии, как отбирать пробы, какая должна быть комплектация этих референтных лабораторий. Необходимо, чтобы буквально уже в 2019 году они заработали".

Независимая лаборатории снизит накал страстей

По словам вице-премьера, необходимо, чтобы референтная лаборатория была аттестована по международному стандарту и не подчинялась никому. Русый отметил, что такие лаборатории есть Польше, Литве, и Москва, и Минск считают целесообразным создание региональной независимой референтной лаборатории. По словам Русого, такую лабораторию следует создать в рамках Союзного государства, однако затем расширить круг ее ответственности еще и на другие страны ЕАЭС и Украину. "Где она будет - на территории России или Белоруссии - не столь важно. Главное, чтобы она была", - подчеркнул он, отметив, что она должна снизить "накал страстей".

Разобраться с претензиями

Вице-премьер добавил, что также надо решить проблему наличия "на территории ЕАЭС фальсификата и суррогата". В качестве примера он привел "сметанный продукт", содержащий различные растительные масла, в частности, пальмовое, или "сырный продукт".

Русый также напомнил, что в настоящее время Белоруссия разбирается с претензиями Россельхознадзора к белорусской молочной продукции, с этой целью в начале текущей недели были проведены переговоры в Москве.

22 февраля 2018 года Россельхознадзор объявил о введении с 26 февраля временных ограничений на поставки в РФ некоторых видов белорусского молока и сырья. Запрет связан с "продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции". Белорусские специалисты 26 февраля прибыли в Москву для переговоров. По итогам первого дня переговоров российское ведомство решило перенести на 6 марта срок введения запрета на поставки белорусской молочной продукции.

В четверг президент Александр Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Россией вновь начались споры о поставках молока и ограничения поставок белорусской продукции на российский ранок.