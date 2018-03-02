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Мень рассчитывает на увеличение показателей объема строительства к 2024 году

Экономика и бизнес
2 марта, 14:19 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 2, марта. /ТАСС

По оценкам главы Минстроя, возможно достигнуть уровня в 120 млн квадратных метров

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 марта. /ТАСС/. Глава Минстроя Михаил Мень рассчитывает, что выйти на показатель в 120 млн квадратных метров по объему строительства жилья можно будет к 2024 году. Об этом он сообщил журналистам в пятницу в ходе форума "Городская среда-на-Дону".

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил увеличить объемы строительства жилья в стране с 80 млн до 120 млн квадратных метров в год. Также ежегодно повышать число семей, улучшающих свои жилищные условия, с 3,1 млн до 5 млн. Президент подчеркнул важность поэтапного перехода от долевого строительства к проектному финансированию, снижения ипотечных ставок до 7% годовых и двукратного роста расходов на развитие городских пространств.

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"Последние несколько лет мы вышли в среднем на 80 млн квадратных метров жилья, чуть больше, чуть меньше, но вокруг этой цифры водим. Теперь что касается этих объемов [120 млн кв. м.] - это задача очень амбициозная, но реалистичная. <…> Мы, опираясь на послание президента, нашу стратегию, закладываем это к 2024 году", - сказал Мень, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, эта задача сможет быть реализована, когда будет комплексный подход.

"Надо не просто построить, нужно, чтобы это жилье было востребовано, чтобы его кто-то приобрел. Для этого, вторая задача, которую поставил президент - это снижение ставок по ипотеке. <…> Президент поставил нам следующую задачу - это 7% (ставка по ипотеке - прим. ТАСС), выходить на эти цифры. В случае, если мы добьемся этого результата, то тогда и 120 [млн кв. м.] - объем вполне реалистичный", - добавил министр.

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Мень, Михаил Александрович Путин, Владимир Владимирович
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