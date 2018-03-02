Удмуртия в 2018 году планирует начать поставки молока на экспорт

ОБЩЕСТВО, 2 марта. /Корр. ТАСС Евгения Самуськова/. Удмуртия планирует до конца 2018 года начать экспортные поставки молочной продукции. Об этом журналистам в пятницу сообщил первый заместитель председателя правительства республики Александр Свинин.

"Продукция наших переработчиков молока и молочной продукции, она точно должна в этом году появиться на полках за пределами Российской Федерации", - сказал он.

Свинин уточнил, что речь идёт о рынках как ближнего, так и дальнего зарубежья, объемы поставок будут зависеть от возможностей производителей.

По словам чиновника, переработчики молока в республике имеют "экспортный потенциал", правительство будет помогать им в продвижении продукции в России и за ее пределами путем участия в ярмарках, выставках, способствования получению сертификатов, работой с торговыми сетями.

"Для маленьких производств даже это будет хорошим подспорьем. У нас "Годекшурский продукт" обращался к нам, они хотели выйти в сеть Пермского края, мы им помогли, сейчас в Перми есть их продукция", - рассказал Свинин.

По данным республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия, в Удмуртии в 2017 году произвели 756 тыс. тонн молока, рост составил более 2%.