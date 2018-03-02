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Путин: экспорт продукции АПК РФ превысил экспорт вооружений

Экономика и бизнес
2 марта, 21:03 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 2, марта. /ТАСС

Глава государства назвал такой результат фантастическим

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КАЛИНИНГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Объем экспорта сельхозпродукции из России в денежном выражении превысил экспорт вооружений, что является фантастическим результатом. Такое мнение высказал президент Владимир Путин в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость".

Он назвал достигнутый в прошлом году урожай в более 134 млн тонн "немыслимой когда-то цифрой для еще Советского Союза даже". "Мы стали первыми в мире по экспорту пшеницы и вторыми в мире по экспорту зерновых. Это тоже фантастика - такая, как оружие, о котором я вчера [1 марта в послании Федеральному собранию] говорил", - заметил глава государства.

Путин напомнил, что еще пару лет назад он "с восторгом говорил о том, что мы продали сельскохозяйственной продукции столько же, сколько вооружения - на $15 млрд". В 2017 же году "мы уже продали оружие на те же $15 млрд, а предприятия АПК продали своей продукции на внешний рынок более чем на $21 млрд". "То есть тенденция нарастает", - заключил президент;

Он добавил, что государство уже направляет достаточно заметные субсидии на развитие переработки в российском аграрном секторе, так как РФ нужно производить максимально возможное количество продукции на месте. "Но еще лучше, если изначально то, что производится по зерну, скажем, будет нацелено на развитие животноводства, это уже будет следующий передел, что называется. Нам нужно решить вопрос по говядине в ближайшие годы для закрытия [этой продукцией] собственного рынка и увеличивать это производство, в том числе и на экспорт. Мы планируем в самое ближайшее время продавать больше, чем закупаем", - заявил глава государства.

Он сообщил, что скоро у него будет встреча с сельхозпроизводителями, где будут обсуждаться все эти вопросы и, как ожидается, будут найдены какие-то решения.

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