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Калининградскую область полностью оснастят "умными" приборами учета энергии в 2019 году

Экономика и бизнес
3 марта, 14:37 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 3, марта. /ТАСС

Новые типы приборов учета снижают потери в сетях и позволяют дистанционно ограничивать подачу энергии неплательщикам

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КАЛИНИНГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Компания "Янтарьэнерго" в 2019 году полностью завершит оснащение "умными" приборами учета энергии всех потребителей на территории Калининградской области, сообщили в пресс-службе компании.

"Процент оснащения всей Калининградской области "умными" приборами учета составляет 80% и к 2019 году будет доведен до 100%, что будет беспрецедентным событием для субъектов Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.

В Калининградской области "умные" счетчики начали устанавливать в 2016 году, на конец 2017 года их было 89 тыс. 236, в этом году планируется установить еще более 18 тыс. Общий объем инвестиций в проект "Строительство интеллектуальных сетей" в регионе - более 1 млрд рублей, срок окупаемости проекта - девять лет. На тарифе для потребителей проект не отражается, уточнили ТАСС в пресс-службе "Янтарьэнерго".

Новые типы приборов учета снижают потери в сетях, имеют высокую защиту от вмешательства, могут контролироваться онлайн и позволяют дистанционно ограничивать подачу энергии неплательщикам, что исключает необходимость выезда на место дежурных бригад, добавили в компании.

Наряду с цифровизацией системы учета потребления в области реализуют программу построения "интеллектуальных" сетей. В "Янтарьэнерго" создали центр управления сетями с единой для области автоматизированной информационной системой оперативно-технологического управления, позволяющей дистанционно управлять, наблюдать и автоматически анализировать текущее состояние всех элементов энергосистемы.

За счет внедрения "умных" счетчиков и автоматизации сетей показатели надежности их работы выросли на 60%, объем потерь электроэнергии снижен почти на 10%, операционные затраты - на 20%, отметили в пресс-службе. По словам гендиректора "Янтарьэнерго" Игоря Маковского, в 2018 году на базе цифрового электросетевого комплекса начнется формирование кластера дополнительных цифровых сервисов и услуг для населения и экономики региона, включающего госуслуги, сбор информации о погоде, состоянии почвы с полей, позиционирование транспорта и сервисы концепции "интернета вещей". К 2021 году компания "Россети" планирует создать в области эталонную энергосистему, способную стать полигоном для внедрения современных технологий. Опыт пилотного проекта цифровых электросетей в области в будущем планируется тиражировать на другие регионы страны, сообщили в пресс-службе энергокомпании.

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