ЕК: все обязательства по поставкам российского газа в ЕС выполняются в полном объеме

БРЮССЕЛЬ, 3 марта. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Все обязательства по поставкам и транзиту российского газа в Евросоюз выполняются в полном объеме. Об этом сообщила в субботу ТАСС официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен по итогам телефонных переговоров замглавы ЕК Мароша Шефчовича с министрами энергетики РФ и Украины, а также руководством "Нафтогаза".

"Все существующие обязательства по поставкам и транзиту [российского] газа в ЕС продолжают выполняться в полном объеме, - сообщила она. - Мы продолжаем пристально следить за ситуаций, чтобы гарантировать, что транзит российского газа через Украину, который является приоритетным для нас, все время находился в безопасности".

Представитель ЕК отметила, что в ходе телефонных переговоров российская сторона вновь "подтвердила начало процедуры по прекращению своих контрактов с "Нафтогазом", однако сама эта процедура еще потребует определенного времени".

"В этой ситуации Еврокомиссия призывает обе стороны начать контакты для поиска удовлетворительного решения этого вопроса. Еврокомиссия остается готова принять участие и выступить посредником в трехсторонних переговорах, которые в прошлом продемонстрировали свою эффективность для преодоления разногласий между сторонами (РФ и Украиной - прим. ТАСС)", - заявила представитель ЕК. Она также уточнила, что "в связи с чувствительным характером этой проблемы", ЕК пока изучает возможность трехсторонних переговоров в рамках раздельных консультаций с Россией и Украиной.

Разрыв контрактов

В пятницу председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российский газовый холдинг вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа. По его словам, Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам, считает Миллер.

Он также отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Миллер выступил категорически против того, чтобы за счет российской компании решались экономические проблемы Украины.

В среду "Нафтогаз" заявил, что Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" $4,63 млрд "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита" в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа на Украину российская сторона в итоге должна уплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза". Как заявили в украинской компании, суд отклонил требования "Газпрома" относительно штрафов за отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.