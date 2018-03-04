Глава "Нафтогаза" полагает, что нет угрозы для поставок российского газа в ЕС

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Разногласия между "Газпромом" и Украиной не угрожают транзиту газа из России в ЕС. Такое мнение выразил глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью американской газете The Wall Street Journal, которое было опубликовано в субботу.

"Для Европы риски исчезли", - сказал он. "Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не произошел", - приводит утверждение Коболева газета.

По версии Коболева, "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. В связи с этим, как говорится в публикации, Украине якобы пришлось увеличить расход энергии с целью обеспечения транзита газа в ЕС.

В пятницу председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российский газовый холдинг вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа. По его словам, Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам, считает Миллер.

Он также отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Миллер выступил категорически против того, чтобы за счет российской компании решались экономические проблемы Украины.

В среду "Нафтогаз" заявил, что Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" $4,63 млрд "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита" в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа на Украину российская сторона в итоге должна уплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза". Как заявили в украинской компании, суд отклонил требования "Газпрома" относительно штрафов за отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.